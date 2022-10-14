خسائر إسبانيا بسبب الأزمة مع الجزائر تتوالى.. 235 مليون أورو في مهب الريح

تسبب التغيير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية في تعليق معاهدات الصداقة والتعاون وحسن الجوار. وكذلك وقف المبادلات التجارية.

وكشف الاعلام الإسباني عن خسائر بلغت 235 مليون أورو في بعض قطاعات الاقتصاد الإسباني.

وقد تم تسليط الضوء من قبل العديد من وسائل الإعلام الدولية. والتي تشير إلى أن الأزمة لا يبدو أن لها أي علامة على الحل. وأن هناك صناعات مثل السيراميك أو لحوم البقر ستنهار بسبب ذلك.

وشددت le monde على أن الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر لها عواقب اقتصادية وخيمة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه منذ كسر معاهدة الصداقة والتعاون في جوان الماضي تأثرت التبادلات التجارية بشدة.

كما يسلط الضوء بشكل خاص على قطاع الخزف الإسباني، الذي كانت الجزائر ثاني أكبر سوق لها. والذي يقدر أن إغلاق الحدود أمام منتجاتها كلفها بالفعل 50 مليون يورو.

لكنه يشير إلى أن الضرر أكبر. حيث فقدت إسبانيا بين شهري جويلية وأوت 235 مليون يورو.

كما أن الصراع من المرجح أن يستمر مع مرور الوقت. ويؤثر أيضًا على قطاعات الورق وقطع الغيار وتحلية المياه أو لحوم البقر.

ويشير موقع Middle East Eye إلى أن موقف إسبانيا إزاء الصحراء الغربية كلفها الملايين.

وفصل المقال كيف أن الأزمة كلفت إسبانيا أكثر من 258 مليون دولار من عائدات التصدير.

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