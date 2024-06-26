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قناة النهار

خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟

بقلم قتاة النهار
خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟
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خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟

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