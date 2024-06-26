قناة النهار خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ بقلم قتاة النهار نشر في 26 جوان 2024 - 10:15 شارك غرِّد أرسل 38 0 خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FX8hA اقرأ أيضا رئيس الجمهورية رفقة الوفد الوزاري يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك بجامع الجزائر قناة النهار 16 جوان سطيف / بيع مستلزمات عيد الأَضحى فرصة الشباب للإسترزاق قناة النهار 13 جوان صريح جدا :مهيبة عيد الأضحى..هذا ما يهديه الجزائري لزوجته المستقبلية قناة النهار 18 جوان زوج يرافق زوجته الستينية في إمتحانات الباك.."إن شاء الله تديه ونحتافلو مع المولودية" قناة النهار 11 جوان السراج المنير: أفضل الأيام عند الله قناة النهار 18 جوان شاهد لحظة مغادرة الرئيس تبون حامع الجزائر قناة النهار 16 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 24 جوان وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن..وهذه انطباعاتهم الوطني 20 جوان صريح جدا : عشية إمتحانات البكالوريا..تلاميذ يستغلون الساعات الأخيرة للمراجعة والتحضير قناة النهار 08 جوان لحماية المصطافين .."الجات سكي" وقوارب النزهة بالقرب من الشواطئ ممنوع قناة النهار 20 جوان