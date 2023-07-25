قناة النهار خسائر بشرية و تلف هكتارات من الثروة الغابية .. تواصل عملية إخماد الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2023 - 21:35 الجزائر شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ar1lD اقرأ أيضا والد الطفلة مريم المختفية منذ 9 أيام.." قلوبنا تحرقت على بنتنا و لي داها يرجعهالي و راني مسامحه" قناة النهار 12 جويلية طالع هابط: شاهد الزكارة في اولاد فايت.. "خدمو الثانوية وغلقو الطريق" قناة النهار 16 جويلية تربية: نتائج البكالوريا .. أجواء إستثنائية أمام المؤسسات التربوية قناة النهار 17 جويلية الجلفة: إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان "عين لعزايجي" قناة النهار 10 جويلية شوفو حكايتي: قصة صـ.ـادمة .. زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأسـ.ـاة قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية : ماتقوم به الجزائر في مجال السكن "مكاش في العالم" قناة النهار 06 جويلية صحة: بعد إنتشار خبر تسجيل حالات "الإيبولا" في الجزائر .. هذه الحقيقة الكاملة قناة النهار 19 جويلية شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب قناة النهار 09 جويلية عين الدفلى : سكان دواوير تاشتة يعيشون أزمة عطش ويبحثون عن المياه بوسائل تقليدية قناة النهار 20 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية