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قناة النهار

خسائر بشرية و تلف هكتارات من الثروة الغابية .. تواصل عملية إخماد الحرائق

بقلم قناة النهار
خسائر بشرية و تلف هكتارات من الثروة الغابية .. تواصل عملية إخماد الحرائق
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/ar1lD
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