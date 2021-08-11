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قناة النهار

خسائر كبيرة في الثروة الغابية بمنطقة عين بربر بلدية سرايدي .. عملية الاخماد متواصلة لحد الان

بقلم النهار أونلاين
خسائر كبيرة في الثروة الغابية بمنطقة عين بربر بلدية سرايدي .. عملية الاخماد متواصلة لحد الان
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