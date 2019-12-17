خسائر مادية في إنفجار لقارورة غاز بسوق وادي العلايق في البليدة

أدى إنفجار قارورة غاز البوتان على مستوى طاولة لبيع الخضر والفواكه بوسط سوق مدينة وادي العلايق، شمال غرب البليدة، إلى إلتهام النيران لـ7 طاولات.

وحسب الملازم الأول عادل زغيمي، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة للنهار أونلاين، تدخلت ذات المصالح، لأجل حريق طاولات للخضر والفواكه بالقرب من السوق المغطى بمحاذاة الملعب البلدي.

وكان الحريق متبوع بإنفجار قارورة غاز من الحجم الصغير.

وتم إخماد الحريق ومنع إنتشاره نحو السوق المغطى، بعد أن أدى إلى إتلاف 7 طاولات للخضر والفواكه دون تسجيل أية خسائر بشرية.