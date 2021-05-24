خسائر مادية كبيرة في حريق مستودع تابع لبلدية غرداية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببوهراوة مدعومة بوحدة القطاع بالحاج مسعود، لأجل إخماد حريق بمستودع تابع لبلدية غرداية.

أين تم تسجيل خسائر مادية تمثلت في إحتراق كلي لحوالي 13 دراجة هوائية و3 دراجات نارية و4 دراجات إحتراق جزئي ومجموعة من الأثاث المستعمل.

وكذا إحتراق كلي لمجموعة من المبردات المستعملة ومجموعة من الحواسيب المستعملة وطاولات مدرسية ومدفأت.

كما تم تسجيل إحتراق كلي لسيارة ومحولين كهربائيين حجم كبير.

وتم التدخل بإحترافية وفي وقت وجيز، رغم صعوبة المسلك المؤدي إلى المستودع.

وتم إنقاد باقي المستودعات، ومجموعة كبيرة من السيارات والدرجات النارية وشاحنات وحافلة وألالات حفر ومنع النار من الإنتشار.

وتبقى أسباب الحريق مجهوله، والتحقيق جاري من قبل الجهات المختصة.