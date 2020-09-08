خسائر مادية واصطدامات جماعية للمركبات.. هذه حصيلة الأمطار الطوفانية

قال نصر الدين بغداد المكلف بالإتصال بالجزائرية للطرق السيّارة، إنّ مصالحهم سجلت اصطدامات جماعية بين المركبات بسبب الأمطار.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي لإذاعة البهجة، أن هذه الاصطدامات حدثث في كل من الطريق الوطني بين بومرداس والعاصمة على مستوى منطقة بوزقزة، و شفة باتجاه العاصمة، وكذا بولاية معسكر والبويرة.

هذا وذكر ذات المتحدث، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ماعدا خسائر مادية في المركبات.

كما دعا المسافرين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، لاسيما في الطرقات التي غمرتها المياه، وتحولت إلى بؤر سوداء في زحمة المرور كخميس خشنة، والطريق الاجتنابي لزرالدة بإتجاه العاصمة.