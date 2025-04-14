خسائر مادية وإصابات جرّاء التقلبات الجوية بمختلف الولايات الشرقية للبلاد

شهدت عدة ولايات شرقية من الوطن، اليوم الاثنين، تقلبات جوية حادة، تمثلت في تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية. ما استدعى تدخلات عاجلة لمصالح الحماية المدنية التي كثّفت جهودها للسيطرة على الأوضاع ومنع تفاقم الأضرار.

ولاية قسنطينة

ففي بلدية قسنطينة، قامت وحدات الحماية المدنية بعملية امتصاص لمياه الأمطار المتراكمة داخل المنطقة الصناعية، تفادياً لأي أضرار محتملة على المصانع والبنية التحتية.

أما في بلدية الخروب، فقد تم امتصاص كميات كبيرة من المياه المتراكمة. خاصة بالقرب من نزل الخيام وأمام الإقامة الجامعي حيث تسببت الأمطار في عرقلة حركة السير.

وفي بلدية ابن باديس الهرية، تدخلت المصالح المختصة لإسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بجروح إثر سقوط صفيحة زنك نتيجة هبوب رياح قوية داخل ورشة للبناء.

ولاية الأغواط

أما في ولاية الأغواط، فقد تركزت التدخلات في بلدية الأغواط حيث تم امتصاص مياه الأمطار من عدة أحياء سكنية. من بينها حي المستقبل، حي السبانيول، حي المقدر، حي المقام، وحي القواطين. في إطار مجهودات وقائية تهدف إلى حماية الممتلكات والسكان.

ولاية باتنة

وفي ولاية باتنة، تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى بلدية أولاد فاضل حيث تم امتصاص المياه التي غمرت خمس منازل بحي 40 مسكناً ما جنّب السكان أضراراً مادية جسيمة.

ولاية المسيلة

من جهتها، شهدت ولاية المسيلة حادثاً كاد أن يكون مأساوياً، بعدما جرفت السيول سيارة بحي سكارة في بلدية برهوم. إلا أن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية مكّن من إبعاد السيارة دون تسجيل أيّ خسائر بشرية.