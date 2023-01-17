خسارة المغرب لكل مبارياته بـالشان بـ 3-0 وإحالة ملفه على لجنة الإنضباط للكاف 

قررت اللجنة المنظمة للبطولة الافريقية للمنتخبات المحلية، خسارة المنتخب المغربي لكل مبارياته في الشان بـ 3 أهداف دون رد، مع احالة ملف المغرب على اللجنة التأديبية للكاف.

وفي بيان لها اليوم، أكدت اللجنة المنظمة انها اجتمعت أمس بالجزائر لدراسة غياب المنتخب المغربي عن الشان واتخاذ القرارات اللازمة، كما عبرت أيضا عن أسفها لغياب المنتخب المغربي عن مباراته امام المنتخب السوداني.

كما اتخذت اللجنة جملة من القرارات، على رأسها خسارة المنتخب المغربي لمبارياته الثلاث بنتيجة 3-0، وأن كل من منتخبات السودان وغانا ومدغشقر يحصلون على 3 نقاط في مبارياتهم المقررة امام المنتخب المغربي.

وجاء في بيان اللجنة المنظمة أنه تم رفع قضية المنتخب المغربي إلى اللجنة الإنضباط للكاف من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.

ومن بين القرارات التي تم اتخاذها أيضا، أن المنتخبان اللذان يحتلان المرتبة الاولى والثانية في المجموعة “c” يتأهلان الى الدور المقبل من المنافسة.

وبالنسبة لمواجهة منتخبا السودان ومدغشقر كانت مقررة بملعب ميلود هدفي بوهران، تم نقلها إلى قسنطينة مع الحفاظ على نفس التوقيت والتاريخ.

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