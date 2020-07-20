خسارة 56 هكتارا من الغطاء النباتي بسبب الحرائق في يوم

الوطني
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خسارة 56 هكتارا من الغطاء النباتي بسبب الحرائق في يوم
بقلم معين تيت

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 18 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجلت 18 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّلت 07 حرائق غابات، 4 حرائق في الأدغال، 63 حرائق مسّت الأحراش وحريق أتى على محاصيل زراعية مختلفة.
وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في 10.5 هكتارات من الغابات، 10 هكتارات من الأدغال و 35.5 هكتارا من الحشائش.
بالإضافة إلى خسارة 50 حزمة تبن، 745 شجرة مثمرة و 80 نخلة، فيما سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد هذه الحرائق والحيلولة دون خسارة مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.


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