خسارة ثقيلة لسيدات الخُضر أمام السنغال في ودية بالبليدة

تلقى المنتخب الوطني للسيدات هزيمة ثقيلة أمام نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

المباراة تدخل ضمن استعدادات المنتخب الوطني للسيدات للاستحقاقات القارية المقبلة، غير أن الأداء الجزائري لم يكن في المستوى المطلوب، إذ فرضت سيدات السنغال سيطرتهن على أغلب فترات اللقاء ونجحن في تسجيل ثلاثية نظيفة دون رد.

وشكلت النتيجة صدمة للجهاز الفني واللاعبات، خصوصًا أنها تأتي داخل القواعد، ما يدعو إلى مراجعة العديد من الجوانب الفنية والبدنية تحضيرًا للمواعيد الرسمية القادمة.

ومن المنتظر أن يجري الطاقم الفني تقييماً شاملاً للأداء من أجل تصحيح المسار واستعادة التوازن في اللقاءات المقبلة.