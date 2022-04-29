خساني ضيف بلاطو زابينغ يذرف الدموع .. والزهوانية تفاجىء الجميع

إختتم برنامج زابينغ رمضان حلقاته خلال الشهر الفضيل عبر قناة النهار بإستضافة الممثل المميز محمد خساني. الذي اذرف الدموع بلاشعور لحظة مشاهدة فيديو له مع جدته.

وكشف محمد خساني خلال البرنامج السبب الحقيقي لغيابه عن البرامج التلفزيونية قائلا الإنسان كلما يكبر يتعمل.. ووجد ان كثرة الظهور في البرامج تستهلك الفنان وتجلب له تكسار الراس على حد قوله. ولهذا قرر عدم الظهور وترك أعماله هي من يتحدث عنه. وخلال البرنامج قصف خساني بعض البلاطوهات ووصف ما يحدث فيها بالرداءة وتصفية حسابات.

أما بخصوص أعماله التي تم بثها في رمضان قال خساني كانت تحدي لنا للعودة بصورة جيدة وايضا الوقوف أمام الكبار وحده نجاح ومنهم تعلم. وتابه خساني ان العمل مع فنانين كبار مثل حميد، مصطفى وحزيم بلا حدود يعتبر نجاح سلسلة في الـ90.

وعلى المباشر عبر زابينغ أشادت الزهوانية عبر مكالمة هاتفية بالخصال النبيلة التي يتمتع بها خساني معتبرة إيها فنان كبيرة ومجتهد. كما قال الزهوانية ان سر نجاح خساني في المجال الذي يحبه كثيرا ويعشقه هو طاعته لوالديه.

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تعرض الممثل محمد خساني لحادث مرور كاد ان يفقده حياته خلال تصويره السلسلة الفكاهية ” في 90″ والتي يتم عرضها في الشهر الفضيل.

وأظهر الفيديو المتداول خلال عملية تصوير حلقة من السلسة الفكاهية كان الممثل يجري بالقريب من حافلة لنقل المسافرين. أين تعثر وسقط قرب العجلة الخلفية. حيث قامت الحافلة بدهس رجل خساني.

كما خلف الحادث للممثل خساني عدة كدمات وخدوش على مستوى قدمه وكذا عبر انحاء متفرقة من جسده. وهذا دون تسجيل إصابات خطيرة للفنان الحمد لله على السلامة وطهورا ان شاء الله.