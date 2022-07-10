قناة النهار خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2022 - 13:13 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 29 0 خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Hplkx اقرأ أيضا تواصل منافسات رفع الأثقال في اليوم الثامن من الألعاب المتوسطية قناة النهار 03 جويلية لعمامرة: شباب الجالية كلهم إستعداد ورغبة في تقديم الدعم لوطنهم بكل ما أتوا من خبرة و معرفة قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية : إستمرار تهميش الدول النامية يشكل مصدر مؤكد لعدم الإستقرار وغياب التكافؤ في التنمية قناة النهار 25 جوان أمن: الإعتداءات بالأسـ.لحة البيضاء بين القصر .. أولياء يتحملون المسؤولية قناة النهار 30 جوان سهرة "عيد الأضحى" المبارك مع ألمع الضيوف.. 🎉عيدكم مبارك🎉 قناة النهار 10 جويلية فاسألوا: فضائل يوم عرفة قناة النهار 07 جويلية النعامة: بوشطاطة.. المصور المحترف الذي لامس العالمية بعدسته البسيطة قناة النهار 21 جوان "كوثر وعلال : "خسرت المنازلة لكن ماخسرتش الشعب قناة النهار 01 جويلية طالع هابط: بعد بث حالة صاحبة مشروع تربية الدواجن بتسمسيلت.. الكناك ترد وتوضح قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يعلن رسميا عن إفتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 25 جوان