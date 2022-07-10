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قناة النهار

خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير

بقلم قناة النهار
خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير
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خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير

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