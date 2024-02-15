خسر 13 مركزا.. المنتخب الوطني يتراجع للمرتبة 43 عالميا !

تراجع المنتخب الوطني الجزائري، للمركز الـ43 عالميا في التصنيف الجديد لترتيب المنتخبات لـ”الفيفا”.

وهذا بعد الإقصاء من الدور الأول، من نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

ونشر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، التصنيف الشهري الجديد لترتيب المنتخبات الخاص بشهر فيفري.

والذي أسفر عن خسارة الخضر 13 مركزا كاملا بعد الإقصاء من الدور الأول من الكان، بعد أن كان يحتل رفقاء القائد رياض محرز المركز 30 عالميا، في آخر تصنيف.

كما عرف التصنيف الجديد لـ”الفيفا”، خسارة المنتخب الوطني لـ”40 نقطة كاملة من رصيده، وأصبح يمتلك 1520،20 نقطة.

بالإضافة لهذا، تدحرج المنتخب الوطني للمركز السابع إفريقيا، بعد كل من منتخبات: المغرب، السنغال، نيجيريا، مصر، الكوت ديفوار، تونس.

أما على الصعيد العربي، فقد تراجع المنتخب الوطني للمركز الخامس بعد كل من منتخبات: المغرب، مصر، قطر وتونس.