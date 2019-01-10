«خســـوف كلـــي للقمـــر علـــى الجزائـــر يـــوم الإثنيـــن 21 جانفـــي»

الظاهرة ستدوم أكثر من 6 ساعات.. جمعية «إبن الهيثم» للعلوم والفلك:

خبراء علم الفلك يتوقعون حدوث خسوف جزئي في 16 جويلية 2019

أكدت جمعية «إبن الهيثم» للعلوم والفلك بعين فكرون لولاية أم البواقي، أن الجزائر ستشهد خلال سنة 2019، ظاهرة خسوف كلي للقمر، وذلك فجر يوم الإثنين من تاريخ 21 من هذا الشهر، حيث يدوم هذا الخسوف في كل مراحله حوالي 6 ساعات و12 دقيقة.

وأوضح بيان الجمعية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن العالم كله يهتم بمراقبة الظواهر الطبيعية وأن سنة 2019 ستشهد أول ظاهرة لخسوف كلي للقمر، وذلك فجر يوم الإثنين من تاريخ 21 من هذا الشهر، حيث يدوم هذا الخسوف في كل مراحله حوالي 6 ساعات و12 دقيقة، حيث سيكون مرئيا في التراب الوطني.

ورشحت حسابات علماء الفلك بالجمعية، أن السماء ستكون صافية على الوطن، مما يسمح بمشاهدة كافة مراحل الخسوف بسهولة وبالعين المجردة. وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، زروال زين الدين، إن بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 3 والنصف من فجر يوم الإثنين.

ويبدأ الخسوف الكلي على الساعة الرابعة و41 دقيقة بالتوقيت المحلي للجزائر، كما أضاف أن القمر يصل إلى مرحلة قصوى من ظاهرة الخسوف على السادسة و12 دقيقة، من نفس اليوم، وسينتهي الخسوف الكلي على الساعة السادسة 43 دقيقة بالتوقيت المحلي، وخروج القمر من ظل الأرض سيكون عند الساعة 7 صباحا و50 دقيقة.

وأكد المتحدث -حسب البيان ذاته- بأن القمر سيكون غارقا كليا في منطقة ظل الأرض، ومن المحتمل أن يغطي الأرض بنسبة 120 من المئة، تقريبا من سطح الأرض، كما توقع خبراء في الفلك أن يحمل القمر في مرحلة الخسوف الكلي اللون البرتقالي، مثلما حدث في جويلية 2018، كما توقع خبراء الفلك أن تحدث ظاهرة خسوف القمر ولكن جزئيا يوم 16 جويلية من هذه السنة.