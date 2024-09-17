خسوف جزئي للقمر بسماء الجزائر اليوم

ستشهد السماء، ليلة اليوم الثلاثاء إلى الأربعاء، خسوفًا جزئيًا للقمر، حيث ستتموضع الأرض بين شمس والقمر على إستقامة واحدة تقريبا، وستكون هذه الظاهرة الفلكية بأكملها مرئية في الجزائر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سيغطي ظل الأرض جزءًا صغيرًا من سطح القمر، مما سيؤدي إلى خسوف جزئي.

وستظهر الحافة العلوية اليمنى للقمر في حالة خسوف، سيستمر هذا الحدث الفلكي لمدة تزيد عن 4 ساعات و6 دقائق. ما يجعله فرصة رائعة لمراقبة التفاعل بين هذه الأجرام السماوية.

وسيبدأ دخول القمر إلى شبه ظل الأرض في الساعة 01:41 دقيقة، ويصل إلى أقصى حد له في الساعة 03:44 دقيقة. سينتهي الخسوف في الساعة 05:47 دقيقة. وكل ذلك بالتوقيت المحلي للجزائر.

وسيكون القمر مرئيا في كوكبة الدلو في اتجاه الجنوب الغربي على 32 درجة من الأفق.

تجدر الإشارة إلى أن 3.5% فقط من سطح القمر سيغطى بظل الأرض. وستكون الظاهرة الفلكية بأكملها مرئية في الجزائر.

أما بالنسبة لبقية دول العالم، سيكون الخسوف مرئيًا من المحيط الأطلسي وشرق المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية. وشرق أمريكا الشمالية وغرب أوروبا وغرب أفريقيا.

هذا ويُنصح بمشاهدة خسوف القمر في ذروته للحصول على أفضل مشاهدة، واختيار مكان مفتوح لضمان رؤية واضحة.

وإذا كانت الظروف الجوية مواتية، يمكن رصد الحدث قبل الفجر دون الحاجة إلى حماية العين، على عكس كسوف الشمس.

للعلم، فإن الخسوف القادم سيكون ليلة 14 مارس 2025 في الجزائر، ولكنه لن يكون مرئيا من البداية إلى النهاية.

ولتصوير مراحل الخسوف، ستحتاج إلى كاميرا تصوير بعدسة مقربة يبلغ بعد بؤرتها 300 ميلمتر وحامل ثلاثي القوائم.