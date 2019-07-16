خسوف جزئي للقمر في الجزائر اليوم الثلاثاء

ستعرف عدة مناطق من الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفا جزئيا للقمر، لمدة 5 ساعات و38 دقيقة، حسب موقع الإذاعة الجزائرية.

وحسب بيان، لجمعية “البوزجاني”، العلمة الفلكية، سيبدأ الخسوف في الجزائر، بدخول القمر في شبه ظل الأرض، حوالي الساعة السابعة وأربعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

ويعبر القمر بظل الأرض، حوالي الساعة التاسعة ودقيقتين ليلا، بالتوقيت المحلي.

ليبلغ الخسوف ذروته، حوالي الساعة العاشرة وواحد وثلاثين دقيقة ليلا، يضيف البيان.

ويظهر القمر عند بلوغ ذروة الكسوف، مغطى بنسبة 65 بالمائة، بلون أحمر نحاسي.

وأضاف البيان، أن القمر يبدأ بالخروج من ظل الأرض تدريجيا، ليخرج نهائيا حوالي الساعة الواحدة ليلا، من يوم الأربعاء.

ويمكن متابعة هذا الخسوف، عبر نصف العالم، وسيسمح لنا بمشاهدة كوكبي “زحل” و”المشتري” كنقاط لامعة قريبة من القمر، تضيف الجمعية.