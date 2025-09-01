خسوف كلي للقمر مساء الأحد المقبل

يشهد العالم مساء يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م خسوفا كليا للقمر. ويمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا. كما يمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا.

وبالنسبة لشرق العالم العربي سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف. أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف. وشروق القمر مخسوفا في العديد من المناطق العربية يتيح المجال لالتقاط صورة جميلة لظاهرة الخسوف والقمر قريبا من بعض المعالم الأرضية المميزة.

سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 03:28 مساء بتوقيت غرينتش، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 04:27 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 05:31 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 06:12 مساء، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:53 مساء، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 07:57 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:55 مساء بتوقيت غرينتش. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة من الساعة 04:15 إلى الساعة 08:15 مساء بتوقيت غرينتش.

ويحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف. وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي من الناحية النظرية

أما فعليا فلا يختفي القمر وقت الخسوف الكلي بسبب انكسار أشعة الشمس عن حواف الأرض بسبب الغلاف الجوي الأرضي، فتتجه هذه الأشعة المنكسرة نحو القمر ويكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في حزيران/يونيو 1991م.