خسوف كلي للقمر لمدة 103 دقائق بالجزائر يوم الجمعة المقبل

يعد أطول خسوف خلال القرن الواحد والعشرين

تشهد الجزائر وبلدان العالم العربي، يوم الجمعة المقبل 27 جويلية، خسوفا كليا للقمر، بداية من الساعة الثامنة مساء و29 دقيقة، حيث سيكون هواة الفلك في مناطق مختلفة من العالم على موعد مع هذه الظاهرة، التي تعد من الظواهر الفلكية الجميلة التي تستحق المتابعة.

ويعتبر هذا الخسوف الذي سيستمر لمدة 6 ساعات و31 دقيقة في جميع مراحله عبر مختلف بلدان العالم، أطول خسوف في القرن الواحد والعشرين، حيث أكد عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه يمكن رؤيته عبر مساحات واسعة من العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأشارت جمعية «ابن الهيثم» للعلوم والفلك في بيان لها إلى أن حدوث الخسوف سيكون حين تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر عند وقوعها في خط مستقيم بين الشمس والقمر، حيث يتميز هذا الخسوف بظهور ما يسمى «القمر الدموي»، وهي ظاهرة طبيعية ليس لها أي تأثير وتحدث أثناء الخسوف الكلي للقمر.

وتحدث بسبب أن أشعة الشمس تُحجب عن القمر بشكل شبه كلي، كما أن ضوء الشمس يمر من خلال طبقة الغلاف الجوي للأرض ويتشتت عبرها، فتتشتت الألوان منها الأحمر والأخضر والأزرق، وبما أنه معروف علميا أن الطول الموجي للون الأحمر أطول من الألوان الأخرى، فستنفذ أشعة الشمس الحمراء وتضيء القمر باللون الأحمر، وسيمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية بأكثر وضوح بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا.