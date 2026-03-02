خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء

سيشهد العالم، الثلاثاء المقبل، خسوفا كليا للقمر يستمر نحو 58 دقيقة، ويتوافق توقيته مع اكتمال بدر شهر رمضان لعام 1447 هجرية. وسيغطي ظل الأرض أكثر من 115% من سطح القمر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن الخسوف سيكون مرئيا في مناطق واسعة تشمل شرق أوروبا وآسيا وأستراليا. والأمريكيتين والمحيطين الأطلسي والهندي والقطبين الشمالي والجنوبي.

وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ البداية وحتى النهاية حوالي 5 ساعات و39 دقيقة، منها 3 ساعات و27 دقيقة للخسوف الجزئي.

وأكد المعهد، أن مشاهدة الخسوف لا تشكل أي خطورة على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة. مشيرا إلى أن الظاهرة تساعد في التحقق من بدايات الأشهر القمرية، إذ تحدث عند اكتمال القمر ووقوع الأرض بينه وبين الشمس، ما يجعله يدخل في ظل الأرض ويبدو مظلما.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور