خسوف كلّي للقمر غدا الثلاثاء

سيشهد العالم خسوف القمر يوم غد الثلاثاء، والذي يمثل فرصة نادرة لرصده، لن تتكرر لمدة ثلاث سنوات.

كما سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أميركا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر. وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل. وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس. وكعلاج إضافي، سيكون أورانوس مرئيا فقط بعرض إصبع فوق القمر على شكل نجم لامع.

في حين، يستمر ظهوره نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر الذي يعرف باسم قمر الدم، باللون البرتقالي المائل للإحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

شهدت سماء بعض الدول العربية والأوروبية، صباح اليوم الثلاثاء، ظهور ألسنة لهب كبيرة نسبياً أثناء رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

وحرص مركز الفلك الدولي على رصد الظاهرة والتقاط الصور من خلال تلسكوب شمسي متخصص. يظهر طبقة الكروموسفير من الشمس ويظهر السطح الحبيبي وألسنة اللهب.

وغرد مركز الفلك الدولي ” استمرار مراحل الكسوف الجزئي، وصورة للكسوف من أبوظبي. وتظهر في الصورة بعض ألسنة اللهب وقد قارب القمر على حجبها خلفه، وهي أكبر من حجم الأرض.

وتعتبر ألسنة اللهب من الظواهر الفلكية التي تحدث داخل الشمس. وتنتج عن الانفجارات الهائلة من تفاعل ذرات الهيليوم والهيدروجين.

ويمكن رصد ألسنة اللهب بسهولة مع ظاهرة الكسوف الحلقي. وهي تخرج من الشمس وتنتج عنها حرارة هائلة ويصل معها اللهب لمسافات كبيرة جدا.

ووفقًا للعلماء فإن ألسنة اللهب أو ما يسمى بالبروزات الشمسية تمتد لمسافات تصل إلى عشرة آلاف وأربعين ألف كيلومتر. فوق هالة الشمس، وتصل أحيانا إلى 700 ألف كيلومتر.