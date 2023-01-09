خصلة شعر للكشف المبكر عن التوحد!

توصل العلماء إلى اختبار عالمي للتوحد عند الأطفال باستخدام خصلة شعر واحدة فقط.

ويعتمد الاختبار، على تحليل العينة وما تحتويه من مستويات المعادن مثل الرصاص والألمنيوم، وهي أعلى لدى الأطفال المصابين بالتوحد.

ويتنبأ الاختبار بالتوحد بدقة 81 بالمئة، وقد وصفه العلماء بأنه “رائد” ويتم الآن تتبعه بسرعة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وعلى مدى سنوات، ونظرا لعدم وجود اختبار معياري للحالة، لجأ الأطباء للاعتماد على تاريخ وسلوك نمو الطفل.

وقال العلماء في شركة ناشئة مقرها نيويورك، تسمى “لينوس بلو”، إن اختبارهم الجديد يجب أن يستخدم بالاقتران مع طرق أخرى وليس بمفرده.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لشبكة “إن بي سي”: “يمكننا اكتشاف الإيقاع الواضح للتوحد بسنتيمتر واحد فقط من الشعر. نريد تمكين التدخل المبكر.”

ويستخدم العلماء في الإختبار، أولاً الليزر لإزالة الطبقة السطحية من الشعر. ثم يتم تشغيل ليزر ثانٍ أقوى على طول ويحول الخصلة إلى بلازما.

ثم يقوم بفحص المواد المرتبطة بالتوحد بما في ذلك المعادن مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزنك والنحاس وغيرها.

ووجدت الأبحاث السابقة مستويات أعلى من هذه المعادن في شعر الأطفال المصابين بالتوحد.

واختبر العلماء طريقتهم على خيوط شعر تم جمعها من 220 طفلاً يابانياً عندما كان عمرهم حوالي شهر.

ووجد العلماء أن اختبارهم حدد بشكل صحيح التوحد في 394 حالة “81 بالمئة من المجموع”.