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خصم “إتحاد العاصمة” سيواجه “هال سيتي” الإنجليزي !

الرياضة
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خصم “إتحاد العاصمة” سيواجه “هال سيتي” الإنجليزي ! هال سيتي يصل لكينيا
بقلم وليد كويني

سيواجه نادي “غور ماهيا” الكيني نادي “هال سيتي” الإنجليزي تحضيرا لملاقاة منافسه القادم في كأس “الكاف” إتحاد العاصمة.

وكشف موقع “سبورتبيسا نيوز” البريطاني، أن النادي الإنجليزي على موعد لمواجهة “غور ماهيا” وديا هذا الأحد، على ملعب “كاساراني” بنيروبي.

وحسب ذات المصدر فإن “هال سيتي” الناشط في دوري الدجة الأولى الإنجليزية تمت دعوته من قبل النادي لزيارة البلد الإفريقي.

يُذكر أن إتحاد العاصمة سيواجد “غور ماهيا” يوم 16 ماي القادم، لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس الكونفيديرالية الإفريقية.

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