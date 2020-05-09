خصم 50% من راتب حاليلوزيتش مع المغرب بسبب كورونا!

خصم الإتحاد المغربي لكرة القدم 50% من راتب المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش بسبب فريس كورونا كوفيد 19 الذي ضرب لعالم في مختف القطاعات.

وتم إقتطاع نصف راتب المدرب البوسني من طرف الإتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل التخفيف من الخسائر المالية المترتبة من جائحة كورونا.

وأضاف الموقع أن القرار جاء بموافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعهم الذى عقد أمس، موضحا أن المنتخب المغربى لن يخوض أى منافسات لمدة طويلة، بالإضافة إلى أن إيقاف المنافسات الرياضية أثر سلبا على ميزانية الاتحاد المغربى.

وأشار الموقع إلى أن قرار تخفيض الرواتب سيشمل أيضا أعضاء الجهاز الفنى المساعد للمدرب البوسنى خاليلوزيتش من مدربين مساعدين، ومعدين بدنيين، ومدرب حراس وباقى أعضاء الطاقم.