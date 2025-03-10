خصم نقاط من رصيد خمسة أندية

أعلنت رابطة الهواة عن خصم نقاط من رصيد عدد من الأندية بسبب مخالفات في القواعد المالية، أبرزهم الفريق العريق غالي معسكر الناشط في القسم الثاني هواة وسط غرب.

وحسبما أعلنت عنه، الرابطة، فإن الأمر يتعلق بكل من نوادي غالي معسكر و جمعية عين مليلة إلى جانب إتحاد واد سوف و شباب عين الدفلى وشباب المشرية.

وبخصوص نادي غالي معسكر، فقد خصم من رصيده 4 نقاط، ما جعله ضمن المراتب الثلاث المهددة بالسقوط. في حين تعرض فريق إتحاد واد سوف إلى عقوبة خصم نقطتين، بينما تم خصم نقطتين من رصيد شباب المشرية.

كما تم خصم نقطة واحدة من رصيد فريق شباب عين الدفلى من رابطة البليدة ، فيما تم خصم نفس النقاط من رصيد جمعية عين مليلة الناشط في قسم ما بين الرابطات.