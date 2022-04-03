خصومات تصل لـ3 ملايين ونصف على منتجات LG

سيستفيد محبي العلامة التجارية الكورية الجنوبية LG Electronics، من خصومات مغرية تصل إلى 35000 دينار جزائري على مجموعة مختارة من المنتجات وعروض التلفزيون، وذلك من 20 مارس إلى 15 أفريل 2022.

هذا وتواصل LG Electronics الجزائر عروضها الترويجية في السوق الجزائرية. من خلال تقديم خصومات مغرية، في جميع صالات العرض. على مجموعة واسعة من المنتجات مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.

وخلال هذه العروض الترويجية، الذي تم إطلاقها في 20 مارس 2022 والتي ستستمر إلى غاية 15 أبريل 2022. سيستفيد الزبائن بتخفيضات كبيرة على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات وأجهزة الميكروويف والمواقد ومكيفات الهواء ومكبر الصوت.

كما تقدم LG لعملائها فرصة المشاركة في السحب الذي سيتيح لهم الفوز بالعديد من منتجات LG. بالإضافة رحلة لشخصين إلى جزر المالديف. ويشمل هذا العرض خمس فئات من المنتجات. وهي أجهزة التلفزيون والطهي والثلاجات ومكيفات الهواء والأجهزة الصوتية.

أجهزة التلفزيون

فيما يخص أجهزة التلفزيون، يتعلق الخصم ثلاثة أنواع، وهم OLED وNanoCell وUHD.

وبالنسبة لهذه الطرازات، تقدم LG خصومات تتراوح من 13000 إلى 35000 دينار جزائري لشاشة بحجم 55 بوصة و65 بوصة.

كما تعتبر تلفزيونات LG OLED من أكثر التلفزيونات حوزة على الجوائز في العالم. وقد تم تكريمها من قبل خبراء السينما في حفل توزيع جوائز Emmy الثاني والسبعين للتكنولوجيا والهندسة.

وبالنسبة للثلاجات، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلك الجزائري. تقدم LG خصمًا يصل إلى 15000 دينار جزائري على العديد من النماذج ولا سيما الثلاجة الرئيسية، LG instaview Door-in-Door.

وغيرت LG Electronics الحياة اليومية للعائلات من خلال ثلاجاتها المبتكرة والملائمة لحاجيات المستهلكين. حيث تسمح لأفراد الأسرة بمعرفة ما بداخل الثلاجة دون فتحها.

مكيفات الهواء LG ليست مستبعدة

نموذج Artcol يستفيد من خصم يصل إلى 6000 دينار جزائري والذي يحتوي على لوحة عرض للطاقة تراقب كمية مستويات الطاقة المستخدمة. كما أنه مزود بنظام “Plasmaster ionizer ” الذي يعقم البكتيريا بنسبة تصل إلى 99.9٪. ويزيل الروائح الكريهة من خلال توفير الحماية المثلى لمستخدميه..

كما تسعى الشركة جاهدة إلى تقديم منتجات تقلل من استهلاك الطاقة لعملائها. ومن خلال هذه المبادرة، تريد الشركة المساهمة في وضع نمط استهلاك معقول للطاقة من أجل الحد من أثر ارتفاع الأسعار الذي يخص الأجهزة المنزلية.

كما تساهم مكيفات الهواء LG DualCool Inverter في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 70%. كما تعمل ثلاجات LG instaview Door in Door على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 18٪ بفضل ضاغط LG Inverter.

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