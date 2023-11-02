خضار مهدد بـ 20 سنة سجنا حاول قتل جارته حرقا بعد سكب البنزين عليها

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس تسليط عقوبة 20سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الموقوف المدعو(ج.فاتح) خضار بالعاصمة. لضلوعه في جريمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها جارته بالحي فتاة في العقد الثالث من العمر. موظفة كمديرة لمركب سياحي ببومرداس المسماة (ض.س).

وجاءت طلبات النيابة العامة في حق المتهم بعد محاكمة علنية تبين من مجرياتها. أن المعني تم توقيفه من طرف رجال الضبطية القضائية بتاريخ 13 نوفمبر 2022. بالقرب من مقر إقامته بعد شكوى قيّدتها الضحية أمام ذات المصالح، ضد نفس الشخص الموقوف. مفادها أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2022 في حدود الساعة التاسعة صباحا، وخلال تواجدها بالحي قام المتهم باستفزازها وهي بصدد مغادرة المنزل العائلي. فقامت بتجاهل تصرفه الا أنها وخلال عودتها خلال منتصف النهار. اعترض طريقها مجددا بنفس المكان فأعاد الكرة لأجل مضايقتها، فوقعت مناوشات كلامية بينهما.

وقبل انصرافها وهي بصدد غلق باب مركبتها، باغتها المتهم وقام برشها بمادة سائلة سريعة الالتهاب تتمثل في البنزين. ثم قام باشعال ولاعة بغرض اضرام النار في جسدها وفي سيارتها، الا أن محاولته باءت بالفشل بسبب تبلل يديه.

وأكدت الضحية تصريحاتها خلال سماعها، بملابسها التي كانت ترتديها يوم الوقائع، المتمثلة في جلابة نسوية وردية. وقميص أسود اللون وحقيبة يد رمادية اللون.

وتم اجراء خبرة علمية على ملابس الضحية، أين تم إثبات أن المادة المسكوبة عليها هي مادة البنزين.

واعترف المتهم منذ الوهلة الأولى بأنه قام بسكب البنزين على ملابس الضحية جارته. لأجل تخويفها، ناكرا نية حرقها بالنار، كونه لم يكن يحوز على ولاعة بيوم الوقائع.

وأضاف المتهم، أن سبب تصرفه المشين اتجاه جارته هو قيامها بالبصق عليه، بعد مناوشات كلامية وقعت بينهما. نافيا في نفس الوقت وجود عداوة أو خلافات مع شخص الضحية أو عائلتها.

وتمسك المتهم بانكار محاولة قتله جارته، مصرحا لهيئة المحكمة بأن ما قاله أمام الشرطة خلال توقيفه، كان تحت الضغط وعارٍ من الصحة.