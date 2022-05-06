خضايرية: “الأهلي فريق عملاق ويتمتع باحترافية كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس وفاق سطيف سفيان خضايرية، عن منافسهم المقبل الأهلي المصري، معترفا بأن هذا الأخير يعتبر من أكبر فرق القارة.
وصرّح خضايرية، للإذاعة الوطنية: “الأهلي فريق عملاق، وأظنه من أكثر الفرق تتويجا بالألقاب في العالم بـ108 ألقاب”.
كما أضاف: “لديهم فلسفة مختلفة هنا في مصر، وطريقة تسيير هذا النادي تتم باحترافية جد عالية بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير”.
وتابع سفيان خضايرية: “نحن جد مركزين، ونواصل تحضيراتنا من أجل تشريف الألوان الوطنية والعودة بنتيجة ايجابية”.
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