خضايرية: “الأهلي فريق عملاق ويتمتع باحترافية كبيرة”

تحدث حارس وفاق سطيف سفيان خضايرية، عن منافسهم المقبل الأهلي المصري، معترفا بأن هذا الأخير يعتبر من أكبر فرق القارة.

وصرّح خضايرية، للإذاعة الوطنية: “الأهلي فريق عملاق، وأظنه من أكثر الفرق تتويجا بالألقاب في العالم بـ108 ألقاب”.

كما أضاف: “لديهم فلسفة مختلفة هنا في مصر، وطريقة تسيير هذا النادي تتم باحترافية جد عالية بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير”.

وتابع سفيان خضايرية: “نحن جد مركزين، ونواصل تحضيراتنا من أجل تشريف الألوان الوطنية والعودة بنتيجة ايجابية”.