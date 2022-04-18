خضايرية وبدران ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

سجل الثنائي الجزائري عبد القادر بدران، وسفيان خضايرية، تواجدهما في التشكيلة المثالية للكاف، والخاصة بذهاب ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تشكيلته المثالية، والتي ضمت اسمي كل من بدران، وخضايرية.

كما يأتي اختيار بدران، وخضايرية، كإعتراف بمردود كل منهما رفقة الترجي، والوفاق، على التوالي، في المباراة التي جمعت الفريقين.

يذكر أن بدران، وناديه الترجي التونسي، فرضا التعادل السلبي على خضايرية ووفاق سطيف، في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال افريقيا.

https://twitter.com/CAFCLCC/status/1516069047196012544