خضعت لجراحة.. نانسي عجرم تطمئن جمهور إليسا

خضعت النجمة اللبنانية إليسا، لجراحة في يدها، بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أقلق جمهورها حول صحتها.

وطمأنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجماهير على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا.

وقالت نانسي إنها تواصلت هاتفياً مع إليسا عقب الخروج من غرفة العمليات، واطمأنت على استقرار وضعها الصحي.

وأوردت نانسي عجرم، في تصريحات صحفية: “تواصلت مع إليسا، وأكدت لي أنها بحالة صحية جيدة. وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها”.

وأعلنت إليسا، مؤخراً، سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة وصفتها بـ”السريعة”، للخضوع لجراحة .

وقالت إليسا إن العملية “سهلة وصغيرة” في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.

وأكدت إليسا مشاركتها النجم مروان خوري في حفل خاص بيوم الحب، سيقام في لبنان يوم 11 فيفري المقبل.