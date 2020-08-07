خضع لجراحة مستعجلة.. مواطن يلتهم 351 حبة تين شوكي بأم البواقي!

في حادثة غريبة، استقبل طاقم المؤسسة الاستشفائية الخاصة الأمير بعين البيضاء، في أم البواقي، أمس الخميس، خمسينيا، استهلك 351 حبة تين شوكي.

وكان المريض يعاني من احتباس وتراكم برازي (fécalome)، وهو تراكم جاف على مستوى الكولون ناجم عن خلل في الهضم.

وأوضح المستشفى على صفحته الخاصة، أنه تم التكفل بصفة مستعجلة بالمريض على مستوى مصحة الجراحة، على يد الدكتور الجراح سدراتي ورفع التراكم.

واعترف الرجل باستهلاك 351 حبة من فاكهة التين الشوكي أو الهندي الموسمية

وقد غادر المواطن المصحة في يومها وهو في صحة جيدة، شاكرا كل الطاقم، وعد انه لن يعيد مثل هذا الاستهلاك القياسي.