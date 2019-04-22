«خضّار» يقتل آخر باستعمال ميزان إلكتروني في برج أخريص بالبويرة

الجريمة وقعت داخل السوق الجواري والضحية توفي بعد إصابته بنزيف داخلي

اهتزت، مساء أول أمس، أحياء بلدية برج أخريص غربي إقليم ولاية البويرة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى «ع.ي» عمره 21 سنة.

عقب تعرضه إلى ضربة على مستوى الرأس بواسطة ميزان إلكتروني من طرف زميل له المدعو «ح.ر» عمره 20 سنة.

الجريمة وقعت، حسب مصدر محلي، في أعقاب اندلاع ملاسنات كلامية بين الضحية والمتهم داخل سوق جواري للخضر وسط البلدية، وقد اشتاط المتهم غضبا.

ولم يجد من وسيلة يشفي بها غليله سوى تناول ميزان إلكتروني وضرب به الضحية، مستهدفا الرأس، وسط دهشة من حضر الواقعة، قبل أن يسقط الضحية مغشيا عليه.

وقد تم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات ببرج أخريص، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى سور الغزلان، بسبب خطورة إصابته.

غير أن القدر شاء أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات، متأثرا بنزيف داخلي، رغم محاولات إسعافه.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث بعد توقيف الجاني وتحويله على مركز الشرطة لسماعه.

ليتم إنجاز ملف قضائي قبل إحالته على وكيل الجمهورية بمحكمة سور الغزلان.