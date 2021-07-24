خطأ إداري كاد أن يتسبب في انسحاب السباحين سحنون ومليح من الألعاب الأولمبية

تعرض السباحين الجزائريين أسامة سحنون وأمال مليح، لخطأ إداري، كاد أن يؤدي لانسحابهما من المنافسة في الألعاب الأولمبية.

ويأتي هذا بعد ارتكاب المدير الفني للمصارعة دريس حواس، والمكلف من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية بملئ استمارات المشاركة، بخطأ في ملئ استمارة مشاركة السباحين.

حيث عوض أن يقوم دريس حواس، بملئ استمارة تأكيد المشاركة، قام بملئ استمارة الانسحاب للسباحين سحنون، ومليح.

يذكر أن السباحين الجزائريين، أسامة سحنون، وأمال مليح، تعلق عليهما آمال كبيرة لاحراز ميدالية في الألعاب الأولمبية 2020 الجارية بطوكيو.