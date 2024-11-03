خطأ إداري يحرم 4 تلاميذ ناجحين من الإنتقال إلى السنة الثانية بباتنة

تفاجأ أولياء 3 تلاميذ بابتدائية الشهيد شليح مبارك ببلدية القصيات بباتنة. ببلاغ من إدارة الابتدائية بفيد بأنّ أبناءهم سيعيدون السنة أولى ابتدائي رغم أنهم درسوا هذه السنة العام الماضي. وتحصلوا خلالها على معدلات حسنة وجيدة واستلموا كشوف نقاط عليها عبارة “ينتقل الى القسم الاعلى”.

وحسب ولي أحد التلاميذ المعنيين بهذه القضية، فإن إدارة الابتدائية برّرت قرارها المتعلق بإعادة التلاميذ للسنة الأولى بخطإ إداري وقع العام الماضي. تمثل في عدم دمج أسماء هؤلاء التلاميذ الناجحين في رقمنة وزارة التربية الوطنية. الأمر الذي رفضه الأولياء رفضا مطلقًا رافضين تحمل ابنائهم تبعات هذا الخطإ الإداري.

من جهته مدير التربية لولاية باتنة عثمان حمنة وفي اتصالنا به، رد قائلا أن على أولياء هؤلاء التلاميذ أن يقدموا شكاويهم لمعالجتها مع مصالح وزارة التربية. بما يخدم صالح التلميذ ويضمن حقه في الانتقال إلى القسم الأعلى.