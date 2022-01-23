خطأ تحكيمي كارثي يحرم الغابون من بلوغ ربع نهائي الكان !

ارتكب الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة بوركينافاسو أمام الغابون أمسية اليوم الأحد خطأ تحكيميا كارثيا.

وتمثل الخطأ الجسيم في رفع الحكم المساعد لراية التسلل على لاعب الغابون في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع وهو ما يزال في منطقة فريقه وخلف خط المنتصف، وانطلق بها منفردا.

وخالف الحكم المساعد الثاني بروتوكل الفار، بالتمهل حتى تنتهي الهجمة ويعود الحكم الأول للفار للتأكد من سلامة الحالة.

ولو تُرك اللاعب منفردا لكاد أن ينهي المباراة بالهدف الثاني القاتل، لكن المواجهة ذهبت للوقتين الإضافيين وبعدها ركلات الترجيح التي حسمت تأهل بوركينافاسو.