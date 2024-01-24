خطأ طبي ووضع خطير.. ماذا يحدث للأميرة كيت ميدلتون؟

إنتشرت العديد من الأخبار، حول صحة أميرة ويلز كيت ميدلتون، منذ أن دخلت المستشفى، لإجراء عملية جراحية في البطن في The London Clinic.

وكان قصر كنسينغتون، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أن أميرة ويلز كيت ميدلتون قد دخلت المستشفى، تحديداً يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 لإجراء عملية جراحية في البطن.

وورد في البيان أن الأمر لم يحدث بشكلٍ مفاجئ، بل إن العملية كان مخططاً لها بشكل مسبق.

ومنذ ذلك الحين، فإن المخاوف والشكوك تزداد والأقاويل تنتشر حول وضع أميرة ويلز الصحي.

وذهبت بعض الوسائل الإعلامية، إلى القول بأن صحة أميرة ويلز تدهورت منذ إجرائها العملية، دون أن يصدر توضيح من العائلة المالكة.

ورغم طبيعة الجراحة، فقد قدم برنامج “”Fiesta” آخر تحديث عن حالة كيت ميدلتون. وكانت الصحفية كونشا كاليجا هي التي كشفت عن حالة أميرة ويلز، مع تزايد المخاوف بشأن تعافيها.

وقالت كاليجا: “لقد تحدثت إلى أحد المساعدين في القصر الملكي. وأكدوا لي أن شيئًا ما حدث خطأ في فترة ما بعد الجراحة. الوضع دقيق للغاية ولهذا السبب قرروا إرسال البيان”.

وتابعت: “آخر مرة رأيناها كانت في غداء عيد الميلاد ومنذ ذلك الحين بدأت تشعر بالإعياء. وتم إدخال كيت إلى المستشفى في 28 ديسمبر وبقيت في أيدي الأطباء لعدة أيام. أعتقد أن القصر سيصدر بيانا جديدا في الأيام القليلة المقبلة يشرح بشكل أفضل ما يحدث. كانت العملية خطيرة في حد ذاتها، واستمرت عدة ساعات وبها خطر معين. وهو خطر لم يحدث على طاولة العمليات ولكن في فترة ما بعد الجراحة.”

قصر كنسينغتون: جراحة الأميرة كيت ميدلتون كانت ناجحة

وكان قصر كنسينغتون قد أصدر بيانا جاء فيه: “كانت الجراحة ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى الأميرة في المستشفى مدة تتراوح بين عشرة إلى أربعة عشر يوماً. قبل أن تعود إلى المنزل لتتماثل بالشفاء الكلي”.

وأضاف البيان: “وبحسب التوجيهات الطبية، من المستبعد أن تعود إلى الواجبات العامة قبل يوم الفصح”.

وتابع: “تقدر أميرة ويلز الاهتمام الذي ستثيره هذه البيانات. وتأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في المحافظة على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها. وتبقى تفاصيل حالتها الطبية أمراً شخصياً خاصاً”.

وختم البيان باعتذار من الأميرة كيت ميدلتون عن كل مواعيدها التي كان مقدراً لها أن تقام في هذه الفترة. على أن يتم تأجيلها إلى ما بعد انقضاء فترة تعافيها التي تتمنى أن تكون في أسرع وقت.

وذكر البيان أن قصر كنسينغتون، سيقدم معلومات أخرى حول الموضوع فقط في حال كان هناك أي معلومات أخرى وجب مشاركتها.

وحتى الآن، لم يكشف القصر الملكي أو أي متحدث ملكي عن طبيعة مرض كيت ميدلتون، وتداعياته أو حالتها الصحية بصفة عامة.