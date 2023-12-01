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قناة النهار

خطأ طبي يمنع حورية من المشي منذ 32 سنة

بقلم بوعلام عادل
خطأ طبي يمنع حورية من المشي منذ 32 سنة
صحة
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خطأ طبي يمنع حورية من المشي منذ 32 سنة

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