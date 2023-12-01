قناة النهار خطأ طبي يمنع حورية من المشي منذ 32 سنة بقلم بوعلام عادل نشر في 01 ديسمبر 2023 - 14:58 صحة شارك غرِّد أرسل 22 0 خطأ طبي يمنع حورية من المشي منذ 32 سنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yLSsv اقرأ أيضا طالع هابط: بعد رسالة النوي السلطات تتدخل وتحل مشكل الكهرباء والماء بسكنات عدل ببرج البحري قناة النهار 16 نوفمبر رئيس الجمهورية : تطرقنا مع الرئيس التركي لما يحدث في غزة و فلسطين قناة النهار 21 نوفمبر عدالة: إستبدال عقوبة السجن المؤبد بـ 30 سنة لبعض جرائم العنف العمدية قناة النهار 24 نوفمبر شاهد لحظة شراء "الحاجة" لسيارة شيري .." جيت نشري أريزو 5 يسوقها وليدي" قناة النهار 23 نوفمبر سليم قرين: تراجع الصادرات سببه نقص المواد الأولية قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا : أطفال الجزائر..براءة تربت على حب فلسـ.ـطين قناة النهار 21 نوفمبر برنامح toutes options: إفتتاح عرض علامة DFSK وبداية تسجيل الطلبيات قناة النهار 18 نوفمبر اكتشفوا قناة النهار على تيك توك.. فيديوهات ترند تصنع الحدث في الجزائر قناة النهار 23 نوفمبر أدرار : ظاهرة زحف الرمال بأقبلي..حياة الساكنة في خطر ومطالب بعملية تشجير واسعة قناة النهار 29 نوفمبر مجتمع: مرض نادر ينخر جسم ياسمين وأملها الوحيد العلاج بالخارج قناة النهار 24 نوفمبر