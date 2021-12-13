خطأ فادح يدفع يويفا لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا!

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشكل رسمي، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،بعد الخطأ الفادح. الذي ارتكب في السحب هذا الصباح.

كما ذكر موقع الـ”يويفا” في بيان له اليوم الإثنين ، أن القرعة ستعاد أمسية اليوم على الساعة الثالثة زوالا.

وكان القائمون على سحب الكرة، قد أخطأوا لدى وضعهم كرة مانشستر يونايتد، في الوعاء الخاص بالأندية المرشحة لمواجهة فياريال. وهو ما يخالف القوانين المعمول بها، المتعلقة بعدم اصطدام فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16.

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في حين كانت قد أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا،عن مواجهة حاسمة بين السيتي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

كما أعلن الاتحاد الأوروبى عن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال. حيث تقام أيام 15 و16 و22 و23 فيفري (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 “مباريات الإياب”.

وكان يويفا قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض. وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي. وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.

ونال الناخب الوطني جمال بلماضي، والنجم الجزائري رياض محرز، الاعتراف من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.

واختير الناخب الجزائري جمال بلماضي، كأفضل مدرب لمنتخبات القارة السمراء، بعد تنصيبه من نفس المؤسسة كرابع أفضل مدرب في العالم.

كما فاز قائد الخضر، رياض محرز، بجائزة أفضل صانع ألعاب، نظير مردوده رفقة مانشستر سيتي، والمنتخب الوطني.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد توّج كأفضل لاعب إفريقي، ومدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كأفضل مدرب للأندية.

و نظمت شركة التطبيق الاتصلاتي “فايبر”، الأحد، حفلا، بالجزائر العاصمة، لتوزيع قميص رياض محرز على الفائزين

وابتسم الحظ في هذه المسابقة التي نظمها تطبيق “فايبر”، لأربعة أشخاص، أين تم تسليمهم قميص محرز، الذي يجمل توقيعه الشخصي.

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