خطأ من برج المراقبة.. طائرة للجوية الجزائرية تنجو من كارثة بمطار مرسيليا

نجت طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، من حادث إصطدام مع أخرى تابعة لشركة جيستير بمطار مارسيليا في فرنسا.

ونقلا عن موقع “BFM tv” فإن مكتب تحقيق وتحليل الطيران المدني الفرنسي قد نشر تقريرا عن حادث خطير وقع بمطار مارسيليا في فرنسا. ويعتقد أنه ناجم عن خطأ في التنسيق داخل برج المراقبة، بعدما تم السماح لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية بالهبوط. بينما كانت طائرة “جيستير” على المدرج ولديها تصريح بالإقلاع.

وتعود الوقائع إلى يوم 11 سبتمبر، عندما كانت تستعد طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بوينغ 737، مسجلة برقم 7T-VKL، للهبوط على المدرج 31R. والتي كانت تضمن الرحلة ” من الشلف إلى مارسيليا” ليلا. ليتفاجأ القائد بوجود طائرة أخرى من طراز بوينغ 757، مسجلة EC-NYM تشغلها الشركة الإسبانية جيستير. بعد أن سمح للأخيرة سابقا بالإصطفاف على المدرج للإقلاع.

ووفقا لتقرير BEA، مكتب التحقيقات والتحليل، فقد تم تجنب المأساة بصعوبة، وكان من الممكن أن تصطدم الطائرتان. ولحسن الحظ، تم التعرف على الخطأ بسرعة وقام طيار الخطوط الجوية الجزائرية، بإبلاغ مراقبي الحركة الجوية، بالالتفاف على الفور، واستأنف مناورة الهبوط بعد عشرين دقيقة دون أن يلاحظ الركاب أي شيء.

ووصفت هيئة مكافحة الفساد هذه الحادثة بالخطيرة. وفتحت تحقيقا نهاية الأسبوع الماضي وما زال مستمرا.