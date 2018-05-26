خطان بحريان جديدان بين الغزوات وأليكانت وسات

اقترحت ولاية تلمسان على وزارة النقل والأشغال العمومية، إفتتاح خطين بحريين جديدين لنقل المسافرين، يربطان مدينة الغزوات بأليكانت بإسبانيا وسات بفرنسا.

وسيسمح هذان الخطان اللذين يوجدان حاليا في طور الدراسة على مستوى الوصية بتدعيم الخط الرابط بين الغزوات وألميريا بإسبانيا.

وسيساهمان أيضا في استغلال أحسن لميناء الغزوات والاستجابة للطلب الذي هو في ارتفاع متزايدا ,

وأشار مدير النقل بولاية تلمسان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت،

الى أن هذين الخطين سيسهلان نقل نحو الجزائر لأفراد الجالية الوطنية المنحدرين من ولايات تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس .