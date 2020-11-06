خطة أمنية لمرافقة المواطنين في أوّل صلاة جمعة بجامع الجزائر

وضعت مصالح الشرطة خطة عمل خاصة لضمان الأمن وتنظيم المرور بالمسالك المؤدية إلى مرافق جامع الجزائر بالمحمدية.

وهذا تزامنا مع احتضانه لأول صلاة جمعة اليوم الجمعة حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم تجنيد فرق متحركة على متن سيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى أعوان راجلين لتسهيل الحركة المرورية بالمسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.

وكذا الوقوف الصارم على تطبيق السائقين لقواعد البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.

وأضاف البيان، أنه نظرا لطبيعة المعلم المعمارية وامتداد مساحته تسهر مصالح الشرطة على تطبيق تدابير أمنية ومرورية خاصة بمحيط الجامع.

كما تقوم العناصر العاملة بالمحيط على تسهيل حركة المرور بالطرق المحاذية للجامع لتسهيل توافد المصلين والزوار من المواطنين لهذا المرفق المعماري الضخم.