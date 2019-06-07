خطة أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين لنهائي كأس الجمهورية

أخبار الجزائر
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خطة أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين لنهائي كأس الجمهورية
بقلم مصطفى.ق

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية بمناسبة نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، المقرر غدا بين فريقي شباب بلوزداد وشبيبة بجاية بملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

الخطة الأمنية المسطرة بهذه المناسبة، التي يتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد المباراة، سُخرّت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتأمين هذا الحدث الرياضي الوطني.

مدعمة بتشكيلات أمنية على مسار الطرق والشوارع المؤدية إلى الملعب، تسهر على ضمان الانسيابية المرورية.

كما ستسهر دوريات راكبة وراجلة لقوات الشرطةّ، على ضمان أمن المناصرين الوافدين عبر المحطات البرية لنقل المسافرين ومحطات السكة الحديدية.


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