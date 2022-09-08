خطة “جسر لندن”.. تفاصيل مثيرة حول إعلان وفاة الملكة إليزابيث2

سربت وسائل إعلام عالمية الخطة السرية للحكومة البريطانية بشأن التعامل مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية والمسماة “جسر لندن”.

وتعني خطة “سقوط جسر لندن” -أو (London Bridge is Down)- إدارة تبعات موت الملك أو الملكة البريطانية.

ويستخدمها الوزراء والموظفون الرئيسيون في القصر الملكي للإعلام بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد وافقت عن تلك الخطة الملكة إليزابيث في أثناء حكمها. بل أزيد من ذلك فإن التدرب على جنازة الملكة وتفاصيلها تم تحت إشراف الملكة شخصيا

هذا ما سيحدث عند وفاة ملكة بريطانيا

يبدأ العمل فوراً بعملية London Bridge بعد وفاة الملكة إليزابيث.

الخطة التي تعقب وفاة الملكة إليزابيث تسمّى بخطة London Bridge وهي نوعاً ما سريّة.

وعند البدء بالعمل بها تنتشر عبارة London Bridge is down دلالةً على وفاة الملكة.

وفقاً للبروتوكول، يتم إعلام السكرتير الخاص بالملكة أولاً، وهو بدوره ينقل الخبر إلى العائلة الملكية.

كما أنه مسؤول عن إبلاغ رئيس الوزراء قبل نشر المعلومة إلى 15 دولة أخرى.

ويعلن القصر الخبر إلى الشعب من خلال نشرة موجزة في اليوم نفسه من وفاة الملكة إليزابيث.

بعد الانتهاء من خطة London Bridge وإبلاغ الدول الأساسية والعائلة الملكية، يحين الوقت لنقل الخبر إلى العالم أجمع.

في هذا الإطار، يعلن القصر الخبر إلى الشعب من خلال نشرة موجزة في اليوم نفسه. ويتم تعليق ورقة بكل التفاصيل أمام القصر.

الأمير تشارلز يصبح ملكا على الفور بعد وفاة الملكة إليزابيث

بعد وفاة الملكة إليزابيث يصبح الأمير تشالرز ملكاً على البلاد على الفور. إلّا أن مراسم التتويج لا تتمّ إلّا بعد عام على الأقل.

عمله كملك على بريطانيا يبدأ فوراً بعد وفاة والدته وتُستبدل صورة الملكة على الأوراق النقدية بصورة الأمير تشارلز على الفور.

الأمير ويليام يتولّى منصب الأمير تشارلز بعد وفاة الملكة إليزابيث

بعد أن يصبح الأمير تشارلز ملكاً على بريطانيا يتم ترقية لقب الأمير ويليام على الفور ويستلم مهام والده. الأمر نفسه ينطبق على كيت ميدلتون التي تستلم مهام كاميلا.

تدخل البلاد في 12 يوما حداد بعد وفاة الملكة إليزابيث

منذ يوم الوفاة حتى 12 يوما تدخل البلاد في حالة حداد تام، أي تغلق المؤسسات الرسمية والعامة.

كما تتوقّف الإذاعات عن بث الموسيقى وتقتصر فقط على الأخبار وتغلق كلّ المحال.

هذه الأيام تسمّى بـD Days ويتم فيها التحضير لجنازة الملكة إليزابيث .

الجنازة الرسمية تقام بعد 10 أيام من وفاة الملكة إليزابيث

بعد 10 أيام من الحداد تقرع الأجراس وتقام الجنازة الرسمية بحضور أعضاء العائلة الملكية البريطانية كافةً.

وستقام خدمة التكليف في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور. قبل أن يمكث جثمان الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية بالقلعة حيث يتم دفن كلّ أعضاء العائلة الملكية.