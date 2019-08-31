خطـأ في تسليم جثة رضيع يجُر الطاقم الطبي لمستشفى قضي بكير للتحقيق بغرداية

فتحت مصالح الأبحاث للدرك الوطني بغرداية، تحقيقا معمقا بعد ورود معلومات عن تغيير جثة رضيع حديث الولادة أثناء تسليمها لذويه.

و حسب المعلومات الواردة لـ “النهار أون لاين”، فإن المستشفى شهد ثلاث حالات وفاة، الأولى لتوئمين تم وضعهم بمصلحة حفظ الجثث، والثانية رضيع آخر تم وضعه بذات المصلحة.

لترتكب موظفة التسجيل خطأ بعد تسليمها جثة أحد التوائم لغير صاحبها، و الذي قام بدفنه ليكتشف الأمر بعد حضور أب التوائم.

إدارة المستشفى سلمت رضيعا واحدا فقط لأب التوأمين، ليتم بعدها استدعاء الأبوين وشرح الأمر لهما.

هذا وقامت مصالح الدرك الوطني بمسائلة كل المسؤولين بالمستشفى لأجل تحديد المسؤوليات.