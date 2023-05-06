خطفت الأضواء بحفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. كيت ميدلتون حديث السوشيل ميديا

خطفت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأضواء بإطلالتها، اليوم السبت، خلال حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا.

وحرص المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين أن تتميز إطلالة كيت بالحرير المطرز والسبائك الفضية. وزخارف الورد والشوك والنرجس.

وأشارت مواقع عالمية إلى أن كيت استوحت إطلالتها من أسلوب الملكة الراحلة. التي كانت تسعى دائماً إلى إضافة الزهور والزخارف إلى ملابسها.

وفي الوقت نفسه، أشادت أيضًا بالملكة الراحلة اليزابيث بارتداء قلادة George VI Festoon. والتي كانت هدية من الملك جورج السادس لابنته، ثم الي إليزابيث.

وبدلاً من التاج، ارتدت الأم الملكية لثلاثة أطفال قطعة مذهلة من جيس كوليت وألكسندر ماكوين. مصممة من سبائك فضية وكريستال وخيوط فضية مطرزة بأوراق ثلاثية الأبعاد.

وقد توج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في وستمنستر آبي اليوم السبت. إيذانا ببداية رمزية لعصر ملكي جديد في بريطانيا.