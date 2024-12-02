خطوات أولى.. بلومي يقترب من العودة إلى المنافسة تدريجيا

نشر الدولي الجزائري بشير بلومي صورة له عبر صفحته الرسمية على “أنستغرام” يؤكد فيها أنه يتعافى تدريجياً من آثار الإصابة التي تعرض لها، وهو الذي يتواجد في فترة نقاهة بقطر.

وكان بشير بلومي، خضع لعملية جراحية ناجحة بمصحّة “أسبيتار”، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، مع فريقه هال سيتي.

وأصيب مهاجم هال سيتي في الخامس نوفمبر الماضي، خلال مباراة فريقه أمام نادي أكسفورد يونايتد، ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

و تسببت الإصابة في غياب ابن الأسطورة لخضر بلومي عن تربص الخضر في شهر نوفمبر الماضي.