خطوات ذكية للتغلب على المشاكل المادية

المشاكل المادية

أجل فكم وهو أمر صعب ومؤلم أن أن تطفو على السطح مشاكل دون سابق إنذار تضع الأسرة على المحك وقد تصل باستقرارها إلى ما لا يحمد عقباه، فلا أحلام ولا أوهام ولا توقعات، وتأتي الحقيقة التي تسيطر على الموقف، نعم “الفقر” أو الحالة المادية الصعبة ستؤثر بشكلٍ أو باَخرٍ على العلاقة الزوجية والأسرية لما يرافقها من صعوبات وأزمات على مختلف المستويات.

وبناءً على الاتفاق بأن الظرف المادي الصعب سيؤدي إلى وضع عاطفي صعب أيضاً، وإن كان ذلك أمر نسبي، فلا بد أن نقوم بالتغلب على المشاكل المادية بين الزوجين، حفاظاً على الاستقرار العاطفي والأسري والمجتمعي ككل، ولو أن التغلب على المشاكل المادية بين الزوجين أمراً ليس بالمستحيل، ولكنه ليس بالسهل والهين في نفس الوقت، لذا ومن الضروري وضع خطة كفيلة بحماية المركب من الغرق.

وهذه مجموعة من النصائح التي ستساهم في مساعدتكما في وضع خطة إنجاح الحياة الزوجية:

حددا قيمة المصاريف اليومية وقيمة الدخل الشهري.

قوما بعمل قائمة شهرية بالمصاريف المهمة والضرورية وأخرى بالتي يمكن الاستغناء عنها كالأمور الترفيهية.

احسبا كم يمكنكما أن توفرا من المال شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الطارئة مثل إستقبال الضيوف والمشاكل الصحية المفاجئة.

اجعلا التحكم بالأمور المادية بيد الأقدر على التخطيط والتوفير، مع العلم أن النساء يمتلكن قدرة كبيرة في الإدارة المالية.

الحوار والتعاون سيساهمان بقوةٍ في التغلب على المشاكل المادية بين الزوجين أو غير المادية.

أخي الزوج أخت الزوجة، الحياة الزوجية لا تعني بالضرورة الحياة الوردية فلا غنى عن المشاكل والخلافات والصعوبات التي من شأنها أن تزيد من قوة وثبات العلاقة بين الزوجين إن أحسنا التصرف، وتذكرا هذه الكلمة دوما:

لا حال دام على حاله، والله الرزَّاق في عليائه، فلتحسنوا التصرف، وصلوا على الحبيب المصطفى وآله.

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