خطوات فعالة لاستغلال وقتك بطريقة جيدة

“الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” مقولة شهيرة توضح قيمة الوقت بل الدقيقة. وحتى الثانية في حياتنا، إن لم نعرف كيفية استغلاله بالطريقة الحسنة سيضيع في أشياء لا فائدة منها، وللأسف لن نستطيع استعادة ولو جزء من المئة منه، لذا نقدم لكم الخطوات التالية لتستثمر وقدك بطريقة جيدة:

خطوات فعالة لاستغلال وقتك بطريقة جيدة

النوم، الأكل والتمّرين الرياضية بإمكانهم مساعدتك على مضاعفة إنتاجك حتى أكثر من 3 أضعاف إنتاجك الحالي لأنهم سوف يعملون على زيادة تركيزك، وجعل استغلالك للوقت.

قاعدة الدقيقتين: فلو طان عليك عمل أي شيء روتيني كمكالمة هاتفية أو إرسال رسائل مهمة أو مهنية عليك أن تنجزها في مدة دقيقتين، لأنك لو أجلته فستأخذ منك وقتا أطول.

حالول أن تدون كل أفكارك ومخططاتك وبرنامجك اليومي على ورقة، أو في تقويم هاتفك الذكي، فذاكرتك ضعيفة لا يمكنها تذكر كل شيء، وهذه الخطوة تساعدك على المحافظة على الأولويات وتنفيذها في وقتها المحدد.

حاول أن لا تكون متاحا لأي شخص طول الوقت، خاصة على الهاتف، فالمحادثات الطويلة حقا تهدر للوقت.

خطوات فعالة لاستغلال وقتك بطريقة جيدة

تجنب الألعاب الالكترونية، وألعاب التسلية عامة خاصة في أوقات العمل، فهي من أكبر مضيعات الوقت، لا نقصد هنا أن نمنعك من التسلية كن لكل شيء ضوابط وحدود فالإفراط والتفريط لكلاهما ضرر، فكما لك الحق في أخذ بعض فترات الراحة فكذلك عليك عدم الإفراط في وسائل التسلية فتصبح مضيعة للوقت، ونفس الشيء بالنسبة للتلفاز، اضبط مدة استخدامه واحترمها.

كافئ نفسك يوميا بعد إنهاء مهامك الكبيرة بشيء تحبه، مثل برنامجك المفضل أو وجبة لذيذة أو أي شئ تفضله .

وتذكر في الأخير أن قيمة الوقت أغلى من أن تهدره فيما لا ينفع فأنت هكذا تهدر عمرك وليس بضع دقائق من وقتك.

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