خطوات فعالة لتصحيح ما فات واسغلال فرصة رمضان..

إن رلامضان هو رحمة من الله ومنحة لعباده، وهذا كرما منه ليكون لهم في أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فإليكم هذه الخطوات لتصحيح ما فات:

تخصيص مكان للعبادة في المنزل إن أمكن

فهذا يذكرنا بالعبادة ويعطينا الرغبة للانزواء فيها والتقرب من الله، ففي الأوقات العادية قد تضطرنا الظروف للصلاة. أو قراءة القرآن في أي مكان بالمنزل، لكن بهذه العشوائية لن نشعر بحلاوة العبادة. ذلك خصصوا مكان معين للعبادة لتعطيها مزيدًا من الخصوصية في هذه الأيام المباركة.

اجعل من رزق قسما لغيرك:

هذه النقطة تختلف من شخص لآخر، كل حسب قدراته وما بين يديه، حيث يُمكن جمع الزائد عن الحاجة من الملابس. أو الطعام أو حتى النقود وإعطائها للمحتاجين، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الجمعيات الخيرية.

العمل التطوعي

قد لا يتوفر عن الشخص من يمكنه التبرع به من مال أو أكل أو شيء آخر، لكن هذا لا يمنع من القيام بأعمال تطوعية آخرى نحتسب فيها الأجر من الله.

الإكثار من العبادة

وهذا له أوجه عديدة، فلا يمكن الشهر الكريم دون استغلاله جيدًا في قراءة القرآن الكريم باعتباره أحد أهم المظاهر الروحانية. لهذه الأيام المباركة، كما يمكن من أي أم وأب في المنزل مثلا أن يشجع أفراد أسرته على ختم القرآن. عن طريق مسابقة يكون للفائز فيها جائزة.

الدعاء

إن الاختلاف في شهر رمضان عن غيره يرجع إلى أنه شهر الاستجابة وأبواب السماء المفتوحة. لذلك أكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بما تحمل قلوبكم من أمنيات لكم ولأحبابكم.

وهكذا بإذن الله ستكونوا ممن استغلوا هذا الشهر الفضيل أفضل استغلال وأكيد باستحضار نية طيبة في كل ذلك. فتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا من الغانمين والفائزين فيه يا رب.

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