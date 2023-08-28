خطوات قليلة تُقرب شايبي من البوندسليغا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية. اليوم الأحد. عن قُرب إنتقال الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز فارس شايبي، للبوندسليغا في الموسم الجديد.

وحسب ماكشفه الصحفي بشبكة فوت ميركاتو، سانتي أونا، عبر منصة “إكس”، فإن إدارة تولوز إتفقت شفهيا مع نظيرتها الألمانية بنادي إينتراخت فرانكفورت، لضم لاعب الخضر شايبي.

وأضاف ذات المصدر، أن المحادثات في الطريق الصحيح، وتتبقى تفاصيل صغيرة لإتمام الصفقة مقابل مبلغ يقدر بحوالي 15 إلى 20 مليون أورو.