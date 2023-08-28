خطوات قليلة تُقرب شايبي من البوندسليغا
كشفت تقارير إعلامية أوروبية. اليوم الأحد. عن قُرب إنتقال الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز فارس شايبي، للبوندسليغا في الموسم الجديد.
وحسب ماكشفه الصحفي بشبكة فوت ميركاتو، سانتي أونا، عبر منصة “إكس”، فإن إدارة تولوز إتفقت شفهيا مع نظيرتها الألمانية بنادي إينتراخت فرانكفورت، لضم لاعب الخضر شايبي.
وأضاف ذات المصدر، أن المحادثات في الطريق الصحيح، وتتبقى تفاصيل صغيرة لإتمام الصفقة مقابل مبلغ يقدر بحوالي 15 إلى 20 مليون أورو.
Grosse opération financière à venir pour le TFC, on parle d’une somme entre 15 et 20 M€ + bonus selon les très bien informés @LesVioletsCom ! Encore une fois, la Bundesliga vient piocher en Ligue 1 en récupérant Farès Chaibi 🇩🇿, 1 des grosses révélations de L1 de l’an passé 😥. https://t.co/LPLsVvp7wO
— Sébastien Denis (@sebnonda) August 28, 2023
🚨🟣🇩🇿 #Ligue1 |
◉ Cette fois, ça devrait aller au bout ‼️
◉ Accord verbal trouvé entre Francfort et Toulouse pour le transfert du milieu de terrain algérien ✔️💰
◉ Derniers détails à régler ⏳️
Avec @sebnonda @FT_Redaktion https://t.co/OjIsUHRjXz pic.twitter.com/8yziF3pJd2
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 28, 2023